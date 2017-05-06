В Черкассах мать пыталась продать своего новорожденного ребенка

В Черкассах полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 15 тыс. гривен. Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, правоохранители, получив информацию о том, что беременная 33-летняя жительница Черкасского района ищет покупателя на свою еще не родившегося ребенка, разработали операцию по ее задержанию.

Во время следственно-оперативных мероприятий женщина была задержана неподалеку роддома, в момент передачи денежных средств за младенца.

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В полиции отметили, что стоимость своего новорожденного ребенка мать оценила в 15 тыс. гривен. Младенца передали на обследование медикам и работникам социальных служб.

Женщина задержана, с ней работают следователи. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ей грозит лишением свободы сроком до 15 лет. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и лишения родительских прав.