На Львовщине мать оставила младенца в камере хранения (фото)

На Львовщине мать оставила новорожденного ребенка в камере хранения. Об этом сообщает местное радио «Нео Радио» в Facebook.

"Вчера в городском отделе полиции 30-летняя жительница одного из сел Радеховского района пояснила, что это ее третья беременность: у них с мужем уже есть двое... А эта была нежелательной... С ее слов, никто дома не знал о ее "положении". 5 мая, в пятницу, она родила у себя дома, до среды ребенок "жил" в летней кухне. Вчера, 10 мая, она приехала в Червоноград, будто по делам, - женщина работала реализатором в одном из киосков. Почти по "классике жанра" взяла большую сумку в клеточку, упаковала туда дочку, положив вместе бутылочку для кормления, и отнесла в камеру хранения", - сказано в сообщении.

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Что заставило ее так поступить и вернуться через три часа - выясняют правоохранители. Вчера женщину осмотрели врачи, несмотря на определенные проблемы со здоровьем, она отказалась от госпитализации, самостоятельно покинув госпиталь.

Младенец до сих пор находится в детском отделении городской больницы.

Ранее в Черкассах мать пыталась продать своего новорожденного ребенка.