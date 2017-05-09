В Кривом Роге обрушилось здание завода, погиб человек

На Днепропетровщине в городе Кривой Рог на территории ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" обрушилась часть здания, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Это произошло вчера, 8 мая,я около 5-ти часов вечера по улице Криворожстали, 1. Спасатели отметили, что произошло обрушение конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200 х 40 х 25 м.) шихтового отделения на площади около 500 м2.

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"В 18 час. 8 мин. подразделениями ГСЧС из-под завала извлечено тело 1 погибшего человека (всего на месте происшествия на момент обрушения находилось 4 человека, 3 из которых успели покинуть здание)", - подчеркнули в ведомстве