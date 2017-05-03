ФСБ обстреляла контрабандистов на границе с оккупированным Донбассом

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ в Ростовской области открыли огонь по контрабандистах, которые пытались с оккупированного Донбасса провести в РФ партию товара на 1 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ФСБ заявили, что из-за опасных маневров авто контрабандистов и после предупредительных выстрелов в воздух, российские спецслужбы применили оружие.

Отмечается, что контрабандисты перебросили товар через границу на территорию России. После этого они "попробовали на двух автомашинах прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования об остановке".

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Контрабандисты были задержаны, товар и автомобили изъяты.

Как сообщал УНИАН ранее, командование «1-го АК ДНР» снова подняло вопрос о формировании «полноценной» т. н. «Азовской флотилии ДНР», о создании которой оккупанты заявили еще в мае 2015 года.

Как отмечает группа «Информационное сопротивление», первоначально в ее состав вошло 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые были названы «боевыми катерами», потом «боевой состав флотилии» был доведен до 7 таких «боевых единиц», пунктами базирования были определены н. п. Новоазовск («главная база»), Седово и Безыменное.