Гражданин Великобритании пытался перевезти через украинскую границу корпус РПГ (фото)

Сегодня ночью в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, не допустили перемещения корпуса использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время осмотра автомобиля марки «Фиат» испанской регистрации, за рулем которого находился 27-летний гражданин Великобритании, пограничники обнаружили ряд предметов, запрещенных к свободному перемещению через границу. Совместная погранично-таможенная обзорная группа в багажном отделении автомобиля среди личных вещей нашла нож длиной лезвия 15 см и корпус использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

По данному случаю было проинформировано сотрудников Нацполиции Украины, которые изъяли указанные предметы.