На взятке погорел декан Донбасского технического университета: "закрывал" сессии студентам из ОРДЛО

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой изобличили в систематическом вымогательстве взяток декана одного из факультетов Донбасского государственного технического университета.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители задокументировали более 30 фактов получения должностным лицом денег от студентов за «решение вопросов» относительно сдачи экзаменов, зачетов и назначения повышенной стипендии. Оперативники спецслужбы установили, что декан закрывал сессии также студентам, которые проживают в так называемых «ЛДНР» и не посещают университет», - говорится в сообщении.

После временной оккупации Алчевска высшее учебное заведение переехало в Лисичанск.

«Сотрудники спецслужбы задержали декана в служебном кабинете после перечисления на его банковскую карту денег от студента за содействие в успешной сдаче экзаменов. Всего правоохранители зафиксировали получение деканом почти 100 тыс. грн взяток», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.