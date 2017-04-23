На Львовщине следователь погорел на взятке в 50 тысяч гривень

Во Львовской области задержали следователя Национальной полиции, который вымогал от местного жителя 54 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«Следователя одного из отделов Национальной полиции во Львовской области задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Вымогатель требовал от местного жителя пятьдесят четыре тысячи гривень за содействие в минимизации размера наказания за ряд краж», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, следователь Нацполиции был задержан во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются», - добавили в пресс-центре.