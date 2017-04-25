В Одесской области при получении взятки задержан руководитель военкомата

В Одесской области во время получения взятки от участника антитеррористической операции задержан руководитель райвоенкомата.

Как сообщил УНИАН представитель УСБУ в Одесской области, сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали в районном центре Килия исполняющего обязанности военного комиссара.

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По данным СБУ, майор требовал взятку в размере 300 долл. от участника АТО за направление его сына для прохождения срочной службы в Военно-морские силы ВСУ.

По предварительным данным, при получении части названной суммы военком, который якобы также является депутатом Килийского городского совета, задержан.

В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.