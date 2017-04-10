В Одессе на взятке поймали и.о. заместителя начальника Одесской таможни

В Одессе во время получения взятки правоохранители сегодня задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Одесской таможни Государственной фискальной службы, который также является первым заместителем начальника Херсонской таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в понедельник следователи совместно с сотрудниками УСБУ в области и управления внутренней безопасности ДФС во время получения взятки разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника Одесской таможни - начальника таможенного поста «Черноморский».

«Кроме того, этот служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни ДФС, а должность в Одесской области занимает по командировке», - уточнили в пресс-службе.

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Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 600 долл за беспрепятственное таможенное оформление груза.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины, продолжается. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, на взятке в 810 тыс. грн правоохранители задержали начальника отдела по работе с участниками антитеррористической операции и членами их семей Управление труда и социальной защиты населения Печерской районной в г. Киеве государственной администрации.