Двум судьям из Днепра, которые требовали 30 тысяч долларов взятки, сообщено о подозрении

Двое судей из Днепра, которые вымогали от обвиняемого 30 тыс. долл. взятки, уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что их действия квалифицированы по ч.4 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») и ч.3 ст. 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать о содержании подозреваемых под стражей. САП обратилась в Высший совет правосудия с ходатайством о получении соответствующего согласия.

Как сообщалось, 19 апреля 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП и совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили «на горячем» и задержали заместительницу председателя райсуда Днепра и судью того же суда.

По версии следствия, заместитель председателя райсуда по предварительному сговору с другим судьей этого же суда вымогали от обвиняемых неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долл. за вынесение решения об избрании им наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги передавались несколькими траншами. Подозреваемые задержаны на месте совершения преступления.