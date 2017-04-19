Подозреваемый в убийстве женщины-медика на Яворовском полигоне задержан

Военнослужащий, подозреваемый в убийстве женщины-медика на территории Яворивского полигона, задержан, завтра ему будут избирать меру пресечения.

Об этом военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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Говоря об обстоятельствах убийства, он отметил, что 18 апреля военному прокурору Львовского гарнизона поступило сообщение о том, что около 3.00 ночи на территории полигона произошла ссора между военнослужащим-контрактником и женщиной-военнослужащей - фельдшером. В результате ссоры мужчина нанес женщине три ножевых ранения, от которых она погибла на месте.

"В настоящее время военнослужащий задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного часть первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины, - это умышленное убийство. Он уведомлен о подозрении. Завтра будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал прокурор.

Он также уточнил, что, согласно предварительной информации свидетелей, "изначально ссора возникла между двумя женщинами, а затем в ссору вмешался подозреваемый в убийстве". Причины конфликта пока не установлены.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области на территории палаточного городка Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) ночью 18 апреля военнослужащий убил женщину-военного медика. Тело убитой военнослужащий вынес из палатки и выбросил в расположенную неподалеку выгребную яму.