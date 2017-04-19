На Львовщине военный убил женщину-медика

Во Львовской области на территории палаточного городка Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) ночью 18 апреля военнослужащий убил женщину - военного медика.

Как сообщили корреспонденту УНИАН компетентные источники в Военной прокуратуре Западного региона, ночью 18 апреля в палаточном городке на территории полигона между двумя военнослужащими-контрактниками, которые ранее проходили службу в зоне АТО, – 26-летним жителем Херсонской области и 31-летней жительницей Херсона медиком-военнослужащим по контракту – возникла ссора, во время которой военнослужащий взял нож и нанес несколько проникающих ранений женщине в область грудной клетки и шеи.

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Ранения оказались смертельными. Тело убитой военнослужащий вынес из палатки и выбросил в выгребную яму.

Через несколько часов тело женщины нашли и установили обстоятельства ее убийства. По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность между военнослужащими. Сейчас все обстоятельства происшествия расследуются.

В пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона официально пока данную информацию не комментируют. Представители Министерства обороны Украины во Львове подтвердили, что на территории Яворовского полигона погибла женщина-военнослужащий, в настоящее время продолжаются следственные действия, работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО военный застрелил сослуживца.