На Харьковщине в результате возгорания снаряда погиб 4-летний ребенок (видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, это произошло в селе Яковенково Балаклейского района вчера, 17 апреля, около 17:40.

Отмечается, что в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от оператора ГСЧС о том, что в частном домовладении произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд. Вследствие этого погиб 4-летний мальчик.

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По адресу выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых скончался на месте.

По указанному факту следователем открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются. Эксперты устанавливают происхождение предмета и причины возгорания.

Как говорится в сюжете ТСН, именно это село эвакуировали, когда в конце марта на складах взрывались снаряды.