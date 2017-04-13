В метро Харькова задержали "рыболова" с гранатами
В метро Харькова полиция задержала мужчину с тремя гранатами.
При осмотре подозрительного мужчины в вестибюле одной из станций харьковского метрополитена полицейские обнаружили и изъяли у него три боевые гранаты РГД и запалы к ним.
Об это сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Харькова.
Инцидент произошел на станции Проспект Гагарина.
Собственником опасной находки оказался 28-летний житель Донецкой области.
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Наличие при себе гранат он объяснил тем, что якобы ехал на рыбалку и собирался ими глушить рыбу.
О том, где ему удалось получить боеприпасы пока неизвестно. Ведется следствие. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.