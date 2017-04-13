Во Львове произошел пожар в многоэтажке, есть жертва (фото, видео)

Во Львове во время пожара в многоэтажке погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"3 апреля в 00:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома в г. Львове на проспекте Червоной Калины, 67. Спасатели за считанные минуты прибыли на место происшествия. Существовала угроза распространения огня на соседние квартиры, в связи с чем было принято решение вывести жильцов соседних квартир, чтобы гарантировать их безопасность. Всего из здания было выведено 18 человек", - сказано в сообщении.

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Пожар вызвал сильное задымление, также было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается. В результате пожара отравился продуктами горения, отец собственника квартиры, мужчина 1962 года рождения, который от госпитализации отказался.

Огнем уничтожена кухня, коридоры, комната, вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м, повреждены стены и потолок комнаты на площади 20 кв.м.

Ранее в Запорожье загорелся трамвай с пассажирами.