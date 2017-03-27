В Запорожье на остановке загорелся трамвай с пассажирами (фоторепортаж)

В Запорожье сгорел трамвай. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, это произошло сегодня на остановке городского транспорта Базарная.

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Информация о пожаре в трамвае поступила в Службу спасения в 12.00. Пассажиры, которые находились внутри, вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГСЧС. Никто из них не пострадал.

В 12.13 спасатели локализовали пожар, а в 12.25 – полностью ликвидировали.

В то же время, по данным ГСЧС, пожар возник на остановочном комплексе, огонь незначительно наввредил киоску: оплавилась пластиковая облицовка и потрескались окна.

«Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование», - отмечается в сообщении.