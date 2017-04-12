В Харькове "накрыли" два цеха по производству "брендовой" одежды (фото)

В Харькове правоохранители обнаружили два подпольных швейных цеха, из которых изъяли продукции и материалов на 2 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, вчера, 11 апреля, в Харькове совместная межведомственная группа провела обыски в двух цеховых помещениях швейного производства, где изготавливали вещи под брендом известных марок.

По данным ГПСУ, мероприятия проводились в рамках уголовного производства, начатого по сообщению оперативных подразделений пограничного ведомства.

Пограничники выяснили, что дальше выявленную продукцию с помощью организатора противоправной деятельности планировали незаконно переместить на территорию России для дальнейшей реализации.

Во время обыска межведомственная группа выявила и изъяла катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды. Их общий вес достигал около 1 тонны. Кроме того, были изъяты черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовая продукция в ассортименте. В целом сумма изъятого составляет около 2 млн грн.

На указанных предприятиях во время проведенных следственных мероприятий выявили 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. Продолжаются дальнейшие следственные действия.