В Днепре СБУ ликвидировала нарколабораторию, задержав организатора и сообщников

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией 11 апреля ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина, расположенную в арендованном здании.

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Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, правоохранители задержали организатора лаборатории и троих его сообщников.

По данным СБУ, злоумышленники ежемесячно сбывали наркотиков на 0,5 млн грн.

Во время обысков помещений и автомобилей злоумышленников правоохранители изъяли 60 граммов метамфетамина, 2,5 кг марихуаны, химические соединения и оборудование для изготовления психотропов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Следственные действия продолжаются.