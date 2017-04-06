Полиция арестовала 20-летнего харьковчанина, который организовал нарколабораторию (фото, видео)

Пресекли незаконную деятельность 20-летнего молодого человека сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области вместе с сотрудниками следственного управления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыск в доме подозреваемого.

В одном из помещений было обнаружено специально оборудованное место для выращивания и изготовления наркосодержащих растений, наркотических средств и галлюциногенных веществ.

Во время обыска обнаружены 25 растений конопли разного размера, что выращивались в горшках для цветов, около 80 граммов растительного вещества в сухом, частично измельченном состоянии, 14 контейнеров с веществом растительного происхождения, похожей на галлюциногенные грибы, общим весом около 600 граммов.

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Также в помещении находились электронные весы, стеклянные колбы, два самодельных устройства, сосуд для употребления каннабиса путем курения, сито с остатками растительного вещества, лупу, фитолампы, компьютерный блок питания со светодиодами, вентилятор.

Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Установлено, что молодчик через сеть Интернет наладил канал поставки из КНР в Харьков ингредиентов для выращивания и изготовление в домашних условиях с помощью специального оборудования наркотических средств и психотропных веществ.

Решается вопрос об открытии дополнительных уголовных производств по ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием), ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.