Один из заказчиков покушения на Плахотнюка находится в Москве – прокуратура Молдовы

Правоохранительные органы Молдовы подтвердили информацию о задержании членов международной преступной группировки, которая планировала покушение на лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

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По предварительным данным, покушение на политика заказали двое граждан Молдовы, один из которых находится в Москве, сообщает NewsMaker.

Задержание членов преступной группировки происходило синхронно в Кишиневе и Киеве. По словам прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, молдавским правоохранительным органам удалось задержать 8 человек, 6 из которых - граждане Молдовы, имеющие гражданства и других стран, а двое - граждане Украины. У большинства из них уже есть судимости. В Киеве были арестованы 9 членов преступной группировки. Всего по этому делу уже арестовано 17 человек.

Бусуйок уточнил, что граждане Украины, задержанные в Кишиневе, проходили специальную подготовку на Донбассе и были направлены в Молдову для организации заказного убийства.

По словам прокурора, между участниками группировки были четко распределены роли и задачи. «Нам удалось выявить двух заказчиков покушения. Оба они - граждане Молдовы. Один из них находится в Москве», - рассказал он.

Прокурор уточнил, что находящийся в Москве заказчик - криминальный авторитет, имеющий большое влияние как в Молдове, так и в России.

Имена заказчиков Бусуйок отказался называть в интересах следствия. Прокурор также не назвал и возможные мотивы покушения на Плахотнюка. По его словам, об этом можно будет говорить уже по итогам расследования.

Сообщается, что одновременно с задержаниями в Кишиневе проходили обыски. В результате были обнаружены четыре гранаты, два пистолета с глушителем, несколько раций, камуфляжное снаряжение, одноразовые мобильные телефоны, компьютеры и документы, которые содержат ценные для следствия записи.

Присутствовавший на брифинге первый секретарь посольства Украины в Молдове Артур Пименов отметил слаженность работы украинских и молдавских коллег. «После получения информации о том, что гражданину Молдовы угрожает опасность, Украина передала ее в Генпрокуратуру Молдовы», - рассказал Пименов.

«Операция прошла на довольно качественном уровне. Это позволило спецслужбам Молдовы и Украины синхронно задержать фигурантов этой преступной группы», - добавил украинский дипломат.

По данным Генпрокуратуры Молдовы, за заказное убийство предполагалась плата в 200 тыс. долларов. Половина суммы - 100 тыс. уже была получена исполнителями от заказчиков в качестве аванса.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля правоохранители заявили, что предотвратили совершение заказного убийства бывшего вице-спикера парламента Молдовы Плахотнюка.