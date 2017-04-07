МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в Стокгольме

Консульская служба МИД Украины выясняет, были ли среди пострадавших украинцы.

Об этом сообщает Консульская служба в своем Twitter.

«Наезд грузовика на людей в Стокгольме. Консул выясняет, были ли среди пострадавших украинцы», – говорится в сообщении.

Как сообщил в комментарии УНИАН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, "Посольство Украины взаимодействует с полицией по вопросу выяснения, нет ли среди пострадавших граждан Украины".

Кирилич также отметил, что сейчас в посольство не поступало обращений граждан Украины.

Наезд грузовика на людей в #Стокгольм'и. Консул выясняет, были ли среди пострадавших нет украинцев. pic.twitter.com/X6i97VBqIM — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 7 апреля 2017 г.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу около 15:00 в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, а затем врезался в здание и загорелся. Известно о трех жертвах инцидента.С целью безопасности в городе закрыли правительственные здания и метро.