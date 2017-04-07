Экс-бойцы роты "Торнадо" не захотели слушать приговор суда до конца и попросили доставить их в СИЗО

Бывшие бойцы расформированного спецподразделения МВД “Торнадо”, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений против личности в зоне АТО, отказались слушать приговор Оболонского районного суда Киева и попросили доставить их обратно в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила представитель суда, поскольку приговор зачитывается в отсутствием представителей СМИ и других лиц, которые не являются участниками процесса, из-за специфики обвинений, предъявленных подсудимым.

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Представитель суда отметила, что в настоящее время приговор оглашается в отсутствие подсудимых — прочитано почти 60 из 200 страниц..

Текст приговора пришлют осужденным и их адвокатам для ознакомления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, Оболонский райсуд Киева начал оглашение приговора 12 экс-бойцам спецподразделения «Торнадо».

***17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

19 августа 2016 года на очередном заседание суда один из обвиняемых экс-бойцов «Торнадо» Юрий Шевченко частично признал свою вину.