Обвиняемые в зверствах "торнадовцы" во время объявления приговора веселятся: фоторепортаж из зала суда

Оболонский районный суд Киева начал оглашение приговора 12 экс-бойцам спецподразделения "Торнадо", которые обвиняются в совершении тяжких преступлений против личности в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, пока нарушений общественного порядка в зале суда и вокруг него не зафиксировано.

После оглашения текста приговора, которое продолжалось один час, в суде был сделан 15-минутный перерыв, после которого закрытую часть текста приговора суд начал оглашать при отсутствии в зале лиц, не являющихся участниками процесса, в том числе без прессы.

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Представители СМИ будут приглашены в зал суда после завершения оглашения закрытой части текста.

Как сообщалось, 17 июня 2015 суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».

19 августа 2016 года на очередном заседании суда один из обвиняемых экс-бойцов «Торнадо» Юрий Шевченко частично признал свою вину.