На Бали нашли тело украинца, который покончил жизнь самоубийством

На севере Бали (Индонезия) в округе Булеленг в водах Танджунг Алам обнаружили тело украинца, полиция предполагает, что он покончил жизнь самоубийством, передает "РБК-Украина" со ссылкой на Tribun Bali.

По словам начальника полиции Банджара, погибший был гражданином Украины Романом Сазоновым. Причиной смерти называется самоубийство, вокруг шеи погибшего обнаружено веревку.

Также сообщается, что его мать Людмила Сазонова тоже пыталась совершить суицид, однако его предупредили местные жители. "Свидетель увидел его с матерью, они шли прямо в море. После этого местные жители на лодке бросились их спасать", - отметили в полиции.

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Сообщается, что после спасения Сазоновой они обнаружили тело ее 36-летнего сына с веревкой на шее. "В правом кармане жертвы мы обнаружили небольшой складной нож. На его теле также нашли повреждения на участке ноги. До сих пор мать жертвы не может дать более подробную информацию", - отметили в полиции.

По словам Сазоновой, она и сын потеряли деньги и документы, а во время пребывания на курорте Ловина жили на улице, так как не могли оплатить жилье. По данным внешнего осмотра тела Романа Сазонова, у него обнаружены посиневшие в результате недостатка кислорода кисти рук и ступни, во рту была пена, а на правой ноге - рваные раны.

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