В США полицейские застрелили украинца, который ходил по улицам с ружьем (видео)
10:58, 15 марта 2017Общество
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По словам соседей, которые вызвали полицию, он пытался совершить самоубийство.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Переговоры правоохранителей с вооруженным мужчиной ни к чему не привели, и полицейские открыли огонь на поражение. 25-летний украинец Ярослав Мосиюк, гостил у сестры, которая постоянно проживает в США.
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Полиция начала внутреннее расследование в отношении правомерности действий своих сотрудников.
Ранее в Одессе на улице застрелили предполагаемого родственника "вора в законе".
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