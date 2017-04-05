В Киевской области полиция закрыла дело против предпринимателя, который застрелил грабителя

В Киевской области полиция закрыла уголовное производство в отношении предпринимателя, который застрелил грабителя, ворвавшегося в его дом.

Об этом народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Следователем Национальной полиции по согласованию с прокуратурой закрыто криминальное производство по факту совершения умышленного убийства при возможном превышении мер необходимой обороны", - написал Геращенко.

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По его данным, 26 марта в селе Сухолучье Вышгородского района в дом предпринимателя ворвалась банда из четырех грабителей и начала избивать его жену. Преступники требовали указать место, где установлен сейф и хранятся деньги. Глава семьи взял свой зарегистрированный охотничий карабин и застрелил одного из них.

Как всегда, отметил Геращенко, по процедуре, предусмотренной УПК в таких случаях, было начато расследование, которое установило, что глава семьи поступил законно и правильно, применив оружие для защиты своего дома и своей семьи.

"Криминальный кодекс, ст. 36 пункт 5, предусматривает полное освобождение от ответственности в случае, если гражданин защищает свой дом от противоправных посягательств", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал УНИАН, застрелен преступник - украинец, ранее судимый за убийство, остальные бандиты - дагестанцы из РФ.