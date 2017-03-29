Мужчина, который застрелил в собственном доме грабителя, рассказал подробности инцидента

В Киевской области мужчина в собственном доме застрелил одного из грабителей, которые ворвались в дом и набросились на его жену с угрозами, чтобы она отдала ценные вещи. Большинство из задержанных являются гражданами России, говорится в сюжете ТСН.

По предварительным данным, бандиты были выходцами из Дагестана. Они совершили нападение на семью местного предпринимателя.

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"Так как в лесу живем, сплю с ружьем. Хватаю ружье, потому что слышу, что жена кричит не своим голосом. Когда я спустился, жена лежала на полу, а он на ней. А потом увидел меня, встал, и я понял: если не я, то меня", - рассказал хозяин дома.

Застреленный преступник – украинец, ранее судимый за убийство, остальные бандиты из Дагестана. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, 27 марта поздно вечером группа злоумышленников в медицинских масках ворвались в дома частного предпринимателя в сел. Сухолучье Вышгородского района и жестоко избила его владелицу.

Следователями Вышгородского отдела полиции открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.118 (умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника) УК.