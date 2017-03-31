Жена предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова рассказала детали обыска со спецназом (фото)

В Желтых водах сотрудники СБУ со спецназовцами "Альфа" провели обыск в доме Ярослава Левенца, предполагаемого сообщника убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова.

Жена Анна Левенец рассказала, что сотрудники СБУ подошли 29 марта к ней в кафе «Этаж», где она встречалась с представительницей прессы, и приказали следовать с ними, пишет местное издание "Имеется мнение".

При этом не давали пользоваться мобильным телефоном и пытались забрать гаджет. Два автобуса с бойцами “Альфы” находились возле дома.

Сотрудники СБУ заверили, что им необходимо пройти в квартиру, чтобы выяснить, нет ли там ее мужа. От жены требовали сообщить, где находится ее муж.

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“Он говорил, что я должна им сказать, в противном случае его могут убить. Говорил, что ему (Ярославу) необходимо сдаться”, - рассказала женщина.

В доме просмотрели, нет ли Ярослава внутри, проверяли под диванами и в шкафах. Также зашли к соседям. После осмотра и бесед сотрудники СБУ призвали Анну при первой информации о муже сообщать в органы.

Анна подтвердила информацию, что ее мужа вызвали в прокуратуру в день убийства российского политика: “Ему нужно было в прокуратуру, потому что неделю назад его задерживали для проверки документов, а старый розыск с него еще не сняли. Так часто бывает, что розыск еще висит в базе, а его уже давно сняли, уже минимум год. Как я поняла, все нормально, проверили и убедились, что он не в розыске. А второе дело, которое было в Киеве – по поводу манифеста (совместный манифест со “Свободой”, “Правым сектором” и “Нацкорпусом”). И вечером должны были подробно обсудить манифест, но на эту встречу он уже не приехал”, – рассказала Анна.

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Также жена Ярослава Левенца рассказала, что муж развивал общественную организацию “Оборона великой Украины” и очень горел тем, чтобы объединить усилия с другими патриотическими организациями. Также он проводил занятия по боевому гопаку. В составе “Донбасса” принимал участие в боевых действиях на Востоке во многих точках наиболее ожесточенного столкновения.

Был ли муж знаком с убийцей Вороненкова Павлом Паршовым, жена не знает. Что касается авто Daewoo Lanos, на котором якобы приехал убийца Вороненкова, то, по словам Анны, он не принадлежал их семье. У Ярослава когда-то давно был собственный Daewoo Sens, однако он его давно продал.

“Очень переживаю, с ним нет связи. Не думаю, что он скрывается, думаю, он просто исчез”, – говорит женщина.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец уже объявлен в розыск.