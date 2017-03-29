Убийство Вороненкова: следствие нашло еще одного предполагаемого сообщника киллера

МВД Украины разыскивает возможного сообщника убийцы депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослава Левенца, хотя в деле может появиться и третий фигурант. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом следствия, передает КоммерсантЪ.

Украинские следователи полагают, что Павел Паршов, убийца Вороненкова, и Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру сначала на три дня, а затем Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта.

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Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили, в гости к двум бывшим бойцам "Донбасса" приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.

23 марта, в день убийства Вороненкова, Левенец должен был явиться в прокуратуру для дачи показаний.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе.

Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец уже объявлен в розыск.