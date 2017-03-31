В Днепре неизвестные избили и похитили мужчину на глазах у жены (видео)

Патрульные вместе с женщиной начали выслеживать серебристое авто, на котором скрылись злоумышленники.

Читайте такжеВ Одессе накануне Дня СБУ возле здания спецслужбы похитили барельеф Остапа Бендера

И за короткое время остановили машину.

В салоне было четверо мужчин. Среди них - похищенный пострадавший с синяками на голове и ножевым ранением ноги.