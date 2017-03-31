В Днепре неизвестные избили и похитили мужчину на глазах у жены (видео)
18:22, 31 марта 2017Происшествия
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Сотрудники полиции за один час нашли преступников.
Подозреваемых задержали / скриншот
Патрульные вместе с женщиной начали выслеживать серебристое авто, на котором скрылись злоумышленники.
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И за короткое время остановили машину.
В салоне было четверо мужчин. Среди них - похищенный пострадавший с синяками на голове и ножевым ранением ноги.
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