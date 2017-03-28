Полиция нашла мужчину, который в Киеве напал с ножом добровольца ОУН

Полицейские нашли мужчину, который в Киеве в сентябре 2016 года напал с ножом на бойца добровольческого батальона ОУН Виталия Регора. Об этом сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко в Facebook.

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"В течение нескольких недель полицейские установили мужчину, который может быть причастен к этому преступлению, но больше шести месяцев не могли выяснить его местонахождение. Однако киевские оперативники не прекращали поиски и нашли мужчину в Днепропетровской области, где он жил у своих знакомых. 29-летний крымчанин - активный сторонник "русского мира". Таким образом он решил отомстить потерпевшему за сорванную колорадскую ленту", - рассказал Крищенко.

Как известно, в сентябре 2016 года в центре Киева среди белого дня неизвестный с ножом набросился на бойца одного из добровольческих батальонов Виталия Регора. Злоумышленник нанес ему несколько колото-резаных ранений и скрылся. Благодаря прохожему, который спугнул нападавшего и вызвал скорую, добровольца удалось спасти.

8 марта 2016 года Регор нанес ножом колото-резаные раны плеча гражданину республики Иран. 5 сентября Виталий Регор прибыл в суд, где в 11:00 началось судебное заседание в его деле. В перерыве между судебными заседаниями на Виталия, который направлялся к подземному переходу, напал неизвестный с ножом, рассказал тогда Антон Геращенко.