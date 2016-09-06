Геращенко о нападении с ножом на добровольца ОУН: у следствия есть версия (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Верховной Рады Антон Геращенко.

Он рассказал, что благодаря прохожему, который спугнул нападавшего и вызвал скорую, добровольца удалось спасти. Регору сделали ряд хирургических операций и он будет жить.

"У следствия есть версия, кто мог совершить эту расправу над молодым человеком в центре Киева. Дело в том, что сам Виталий Регор является подозреваемым по делу о хулиганстве по статье 296 части 4 Криминального Кодекса", - написал Геращенко.

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Нардеп напомнил, что 8 марта этого года Регор нанес ножом колото-резанные раны плеча гражданину исламской республики Иран.

"5-го сентября Виталий Регор прибыл в суд, где в 11:00 началось судебное заседание по его делу по обвинению в нанесении ранений гражданину Ирана. В перерыве между судебными заседаниями на Виталия, который направлялся к подземному переходу, напал неизвестный с ножом", - говорится в сообщении Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в 12:00 в Киеве на остановке троллейбуса на проспекте Победы, 68, напали на мужчину в военной форме. По свидетельствам очевидцев, раненый утверждал, что он - Виталий Регор, доброволец ОУН.