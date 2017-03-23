В Балаклее в результате взрывов ранена женщина

В результате детонации боеприпасов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области осколочное ранение получила женщина. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, 54-летняя женщина получила осколочное ранение в висок. Ее доставили в местную больницу. В настоящее время решается вопрос о ее транспортировке в профильную больницу Харькова.

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В полиции добавили, что правоохранители в Балаклее и близлежащих селах занимаются не только охраной общественного порядка, но и помогают эвакуировать граждан.

К этому времени полицейские помогли эвакуировать около 100 человек.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины заявили о расширении площади пожара на складе боеприпасов в Балаклее.

Уже эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Радиус эвакуации увеличен до 10 километров.