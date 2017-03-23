Жена Вороненкова потеряла сознание на месте его убийства - СМИ

На место убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прибыла его жена Мария Максакова.

Вдова Вороненкова покинула в сопровождении охраны отель в Киеве, где был убит экс-депутатhttps://t.co/i10SspEgYmpic.twitter.com/2FoiVhhiKB — РИА Новости (@rianru) March 23, 2017

Как передает корреспондент УНИАН, она подбежала к телу своего мужа, застреленного возле отеля “Премьер-палас” в центре Киева.

Как сообщает "Медиазона", Максакова потеряла сознание на месте убийства. Сейчас супруга Вороненкова и генпрокурор Украины Юрий Луценко находятся в гостинице "Премьер-палас". На месте убийства продолжаются следственные действия, работают полицейские и сотрудники СБУ.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года в Киеве произошла стрельба возле отеля в центре города "Премьер-палас", который расположен на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

Позже стало известно, что во время этой стрельбы был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, который ранее бежал из РФ в Украину и давал показания по делу экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков был убит, когда шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который в 2014 году единственный голосовал против аннексии Крыма.