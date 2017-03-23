"Он шел на встречу со мной": экс-депутат Госдумы РФ рассказал об убийстве Вороненкова
По его словам, Вороненков был "смертельно опасен" для российских силовиков.
Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы РФ, выступивший против аннексии Крыма, подтвердил, что убитый утром в четверг в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков шел на встречу с ним. В данный момент Пономарев уже не является депутатом и в 2016 году получил вид на жительство в Украине.
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"Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Maria Maksakova...", - написал Пономарев в Facebook.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.