"Он шел на встречу со мной": экс-депутат Госдумы РФ рассказал об убийстве Вороненкова

Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы РФ, выступивший против аннексии Крыма, подтвердил, что убитый утром в четверг в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков шел на встречу с ним. В данный момент Пономарев уже не является депутатом и в 2016 году получил вид на жительство в Украине.

Читайте такжеРоссия заочно арестовала бежавшего в Украину экс-депутата, который назвал ошибкой оккупацию Крыма

"Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Maria Maksakova...", - написал Пономарев в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.