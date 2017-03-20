Неизвестные кувалдами разбили окна в санатории под Киевом, где живут переселенцы /

В санатории "Джерело" в Киевской области два десятка людей с молотами разбили окна и электрощитовую. Полрайона осталось без света, сообщается в сюжете ТСН.

Читайте такжеНеизвестные разгромили волонтерский центр в Одессе (фото)

Пострадавших в происшествии нет. Утром к переселенцам, которые здесь живут, пришли неизвестные. В итоге разбиты окна и трансформаторная будка. Света нет не только в санатории, но и на нескольких улицах Пуще-Водице.

"Почему-то начали говорить, что они строители и пришли строительные работы делать. Они пришли с кувалдами. У двух я видел оружие – пистолеты. Потом оттуда вышел электрик и выключил свет", - рассказал переселенец из Крыма Фикрет Аметов.

Переселенцы уверены, что нападавших нанял хозяин санатория, который хочет их выгнать. А вот по словам владельца Вячеслава Гомоная, это были настоящие строители, которых он нанял, чтобы сделать в пансионате ремонт. Говорит, что не нашли с жителями общий язык.

"Есть подрядный договор на выполнение работ. Я людей туда направил для осуществления соответствующих строительных работ. И когда они подошли к пансионату "Джерело", из окон пансионата прозвучали огнестрельные выстрелы", - пояснил Гомонай.

Читайте такжеСоциологи зафиксировали в Украине ухудшение отношений между местными и переселенцами

Полиция задержала одного строителя. Ему светит статья за хулиганство. "Двадцать человек забежали, была здесь потасовка. Но сотрудники полиции быстро среагировали. Все разбежались. Один человек задержан", - сообщил первый заместитель руководителя полиции Оболонского района Киева Андрей Окушко.

Во время столкновения люди слышали выстрелы. Полиция подтверждает позицию владельца санатория – стрелял переселенец из охотничьего ружья, для предупреждения.

Свет в санаторий и по всей Пуще-Водице власти обещают включить уже сегодня.

Конфликт в санатории "Джерело" длится уже три года. Владелец говорит, что переселенцы из Крыма и Донбасса самовольно заняли здание летом 2014-го и задолжали за коммуналку. Жители отвечают, что платят хорошо, а хозяин просто хочет использовать здание в коммерческих интересах. Здесь живет две сотни человек, треть из них – дети.