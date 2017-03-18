Копатели янтаря перекрыли трассу на Ривненщине: требуют легализовать свою деятельность

В Ривненской области сегодня утром около 100 копателей янтаря в балаклавах перекрыли трассу Киев-Ковель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в селе Федоровка Сарненского района участники акции непрерывно ходят по пешеходному переходу.

Они требуют, чтобы им предоставили право без помех добывать янтарь, а также освободить задержанного жителя пгт Клесов, причастного к беспорядкам в Сарненском районе, во время которых стреляли в полицейского.

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Движение транспортных средств по трассе заблокировано.

Полиция не планирует силовой разгон акции по блокированию трассы, ведутся переговоры, отмечает "112 Украина".

В полиции напомнили, что 16 марта неподалеку от Клесова приданные силы Нацполиции во время отработки района обнаружили две мотопомпы. Однако доставить их в отдел полиции помешали около 25 агрессивно настроенных мужчин.

Участники конфликта стали бросать камни в сторону полицейских и угрожали поджечь служебный автомобиль. На неоднократные требования правоохранителей покинуть место происшествия и не препятствовать исполнению служебных обязанностей неизвестные не реагировали, а, наоборот, начали стрелять по полицейским. Одна из резиновых пуль попала в бронежилет одного из сотрудников полиции.

После задержания самого активного из участников конфликта, который подстрекал и призывал к противоправным действиям, остальные убежали. Задержанным оказался 43-летний житель пгт Клесов.

Следователи уведомили его о подозрении по части 1 статьи 294 (массовые беспорядки), части 3 статьи 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня в Ривненском городском суде задержанному будут избирать меру пресечения.