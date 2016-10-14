В Ривненской области 250 копателей янтаря оказали сопротивление правоохранителям

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, происшествие произошло в поселке Клесов Сарненского района. Во время конфликта неизвестные вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью, бросали камни в сторону правоохранителей. Один из злоумышленников пытался нанести телесные повреждения спецназовцу.

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Правоохранители устанавливают причастных к преступлению людей.

По факту сопротивления работникам полиции открыто уголовное производство по статье 342 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.