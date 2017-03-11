В Харькове 20 человек отравились неизвестным веществом в аквапарке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Александра Скакуна.

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На данный момент в областную детскую клиническую больницу №1 госпитализировано шестеро детей с признаками отравления парами хлора. Их состояние стабилизировано, дети проходят необходимый курс лечения.

Скакун отметил, что в больницу пострадавшие обращались 10 и 11 марта. "Первичный диагноз - отравление парами хлора", - сказал он.

Заместитель главы ОГА также заметил, что со стороны руководства аквапарка "Джунгли" были попытки препятствовать проведению следственных действий, в частности, забору воды. Несмотря на это, забор был сделан. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам. На данный момент проводятся следственные действия. Расследование происшествия находится на контроле руководства ГУНП Украины в Харьковской области и Харьковской ОГА.

Напомним, ранее полиция сообщала о шестерых детях, которые отравились неизвестным веществом в аквапарке Харькова. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.