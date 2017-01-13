В Одесской области семья отравилась крысиным ядом, погиб 2-летний ребенок
В Одесской области полиция начала расследование по факту гибели 2-летнего ребенка от отравления крысиным ядом.
Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе к жителям села Софиевка Березовского района приехала в гости супружеская пара с тремя детьми.
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«Информация о поступлении в Березовскую районную больницу нескольких человек поступила в правоохранительные органы от медиков. В частности, в больницу доставили 2-летнюю девочку – в состоянии клинической смерти, и ее 4-летнего брата. Также были госпитализированы бабушка и дедушка – хозяева дома», - рассказали в главке.
Отмечается, что медики сделали все возможное для реанимации девочки, но спасти ее не удалось.
По предварительным данным, дети и взрослые отравились парами таблетированного ядовитого вещества, которое хозяева частного дома использовали для борьбы с крысами.
Родители детей и третий ребенок (13-летний) не пострадали.
По данному фату открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Проводятся соответствующие экспертизы.