Марихуана в банках: в Ивано-Франковской области у мужчины изъяли 200 килограммов конопли
18:46, 09 марта 2017Происшествия
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Также у местного жителя было найдено маковую соломку.
Также у мужчины нашли значительное количество маковой соломки / Прокуратура Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области у жителя Городенковского района обнаружили 200 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.
Сообщается, что мужчина хранил наркотики в банках для дальнейшей продажи.
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Во время обыска, проведенного 9 марта по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято более 200 кг марихуаны и значительное количество маковой соломки.
Прокуратура Ивано-Франковской области
Напомним, ранее в Одессе правоохранители перекрыли канал поставок наркотика экстази из Европы.
Трое местных жителей почте получают экстази из-за рубежа, используя курьерские возможности одного из национальных операторов почтовой связи.
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