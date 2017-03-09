Марихуана в банках: в Ивано-Франковской области у мужчины изъяли 200 килограммов конопли

В Ивано-Франковской области у жителя Городенковского района обнаружили 200 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

Сообщается, что мужчина хранил наркотики в банках для дальнейшей продажи.

Читайте такжеСтоличная полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Китая

Во время обыска, проведенного 9 марта по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято более 200 кг марихуаны и значительное количество маковой соломки.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители перекрыли канал поставок наркотика экстази из Европы.

Трое местных жителей почте получают экстази из-за рубежа, используя курьерские возможности одного из национальных операторов почтовой связи.