Расстрел бизнесмена в центре Киева: полиция озвучила детали (фоторепортаж, видео)
09:16, 09 марта 2017Происшествия
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В результате стрельбы в центре Киева, в результате которой был убит бизнесмен Александр Ряжев, пострадали двое детей.
В результате стрельбы в центре Киева пострадали также двое детей / npu.gov.ua
"В результате стрельбы девочка 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., ноги, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.
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Как сообщал УНИАН, вечером 8 марта в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей.
Мужчина получил четыре огнестрельных ранения и погиб в карете скорой помощи, а детей доставили в больницу "Охматдет".
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Новость в сюжете: Расстрел бизнесмена в центре Киева