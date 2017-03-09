Расстрел бизнесмена в центре Киева: полиция озвучила детали (фоторепортаж, видео)

09:16, 09 марта 2017
Происшествия
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В результате стрельбы в центре Киева, в результате которой был убит бизнесмен Александр Ряжев, пострадали двое детей.

В результате стрельбы в центре Киева пострадали также двое детей / npu.gov.ua

"В результате стрельбы девочка 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., ноги, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 марта в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей.

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения и погиб в карете скорой помощи, а детей доставили в больницу "Охматдет".

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Новость в сюжете: Расстрел бизнесмена в центре Киева
Теги: #Киев#стрельба