Расстрел бизнесмена в центре Киева: полиция озвучила детали (фоторепортаж, видео)

"В результате стрельбы девочка 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., ноги, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 марта в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей.

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения и погиб в карете скорой помощи, а детей доставили в больницу "Охматдет".