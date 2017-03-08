В Киеве расстреляли авто с бизнесменом и двумя детьми

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик, ЧП произошло в Голосеевском районе Киева на улице Антоновича.

Установлено, что житель Киева вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. Возле дома неизвестный расстрелял "Мерседес": мужчина получил четыре огнестрельных ранения и погиб в карете скорой помощи, а детей доставили в больницу "Охматдет", информации об их состоянии пока нет.

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На месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка. "Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова", - отметила Блищик.

Как стало известно ТСН, бизнесменом оказался ресторатор из Одессы Александр Ряжев. Имя и фамилию убитого также подтвердили в полиции.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.