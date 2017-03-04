В Житомире работник военкомата устроил стрельбу, ранив двух человек. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомира, это произошло вечером 3 марта на проспекте Независимости.

На месте происшествия патрульные, прибывшие на вызов вместе с нацгвардейцами, обнаружили мужчину, которого сразу же ограничили в движении.

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"28-летний мужчина парковал автомобиль рядом со своим домом. В этот момент у него возник конфликт с мужчиной и женщиной, которые стояли рядом и которым, вероятно, не понравились действия парковщика", - сообщили в полиции

Во время конфликта, по предварительным данным, водитель выхватил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил мужчине в спину, женщине в лицо, ранив их.

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Житомира. Медики оказывают им необходимую помощь.

Стрелявшего задержали. Уже известно, что он имеет разрешение на оружие и является работником военкомата.

Подробности происшествия устанавливают правоохранители.