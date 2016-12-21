На Одесчине пьяные хулиганы стреляли в человека (видео)

В Одесской области задержан подозреваемый в нанесении огнестрельного ранения местному жителю.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 20 декабря в дежурную часть Лиманского отдела полиции обратился 53-летний житель села Крыжановка и сообщил, что неизвестные лица ранили его, несколько раз выстрелив в его сторону.

Во время отработки сообщения работниками полиции Лиманского района установлено, что между потерпевшим и неизвестными мужчинами произошел конфликт. Установлено, что потерпевший, направляясь к своему родственнику, заехал в один из переулков. Подозреваемые, увидев его, повели себя агрессивно.

"Оскорбляя и унижая водителя, заявили, что не знают его и велели убраться из переулка. После этого один из правонарушителей достал пистолет с пристроенным прицелом, и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, в результате чего ранил его в бедро", - рассказали в главке.

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В ходе опроса местных жителей полицейские установили причастность к совершению указанного правонарушения ранее судимого 48-летнего соседа родственника потерпевшего.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины и взят под стражу. Потерпевший госпитализирован.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.