На Луганщине пограничника нашли мертвым на обочине дороги

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, сегодня утром на Луганщине в одном из пограничных подразделений было выявлено отсутствие военнослужащего, который своевременно не прибыл на службу.

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Для установления причин отсутствия и места нахождения пограничника руководство подразделения немедленно организовало поисковые мероприятия. Вскоре участковый инспектор, который привлекался к поиску, обнаружил данного военнослужащего на обочине дороги без признаков жизни.

О данном факте проинформированы сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры и других взаимодействующих структур. Руководством Луганского пограничного отряда совместно с правоохранительными органами выясняются все обстоятельства.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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