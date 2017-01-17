В Кропивницком нашли тело бойца АТО, который совершил самоубийство – СМИ

В Кропивницком нашли мертвым бойца АТО. Об этом сообщает «Кировоградская правда» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что военному было 29 лет и он покончил жизнь самоубийством.

"Покончил с собой боец третьего отдельного полка спецназначения 29-летний Евгений Новоселов", - приводит слова источника издание.

Как пишет издание, трагедия произошла сегодня утром в парке Космонавтов, где молодой человек повесился. Осмотрев тело военного, медики не обнаружили никаких видимых телесных повреждений.

Друг покойного рассказал, что Евгений должен был ехать на восток на ротацию. Утром должен был получить оружие.

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«Но в расположение не пришел. Ему звонили, но он не отвечал. Он служил более восьми лет, на боевые позиции ходил, столько экстремальных ситуаций прошел в АТО... Никогда не отступал. Хороший парень. Не знаю, что у него случилось, почему он на такое пошел», – рассказал сослуживец.

Издание также отмечает, что в полиции факт смерти бойца подтверждают, но не комментируют. Воздерживаются от комментариев и в третьем отдельном полке спецназначения.

У бойца остались жена и трехлетний сын.

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