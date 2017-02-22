В центре Киева произошла перестрелка: введен план "Перехват"

Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, в 14.00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции от прохожих поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Герцена и Мельникова слышны выстрелы.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента обнаружила автомобиль «Мазда», в котором пулями было повреждено водительское боковое и заднее стекло. В салоне находились двое мужчин, которые в результате стрельбы не пострадали.

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«Предварительно установлено, что по улицам двигались две иномарки. Пассажиры «Мерседеса» несколько раз выстрелили в сторону «Мазды» и скрылись с места», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавшие от каких-либо объяснений отказываются. Информация о правонарушениях зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского УП.

«Сейчас проводится проверка и введен план «Перехват», - проинформировали правоохранители.