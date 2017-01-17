Виновникам кровавой стрельбы на Житомирщине грозит пожизненное заключение – прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

По факту инцидента открыты дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений) УК Украины.

Досудебное расследование осуществляют областная Нацполиция и прокуратура. Преступления данной категории наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

По данным прокуратуры, 16 января в Олевске около 00.30, произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие. В результате инцидента ранены семеро человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. После стрельбы злоумышленники сели в автомобили и исчезли с места события.

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"На место происшествия сразу выехала оперативная группа правоохранителей, в составе которой – руководство Коростенской местной прокуратуры. Сейчас в Олевске работают правоохранители, продолжается осмотр места происшествия, изъяты гильзы, фрагменты взрывного устройства и другие доказательства, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия", - говорится в сообщении. В Житомирской области объявлен оперативный план-перехват "Сирена".

Расследование уголовного производства находится на контроле прокуратуры Житомирской области. Как сообщалось ранее, в ночь на 16 января в центре Олевска, что в Житомирской области, произошла кровавая стрельба. По предварительной информации областной полиции, конфликт возник на бытовой почве, а также в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины. Отмечается, что в результате инцидента огнестрельные ранения получили семеро человек. Четверо из них жители Олевского района, еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.