На Днепропетровщине поймали злоумышленников, которые продавали "экономные" счетчики электроэнергии
В Павлограде Днепропетровской области полиция на минувшей неделе разоблачили трех злоумышленников, которые за два последних года незаконно переделали почти 5 тыс. бытовых электросчетчиков с целью кражи гражданами электроэнергии.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, клиентами злоумышленников были преимущественно жители Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областей.
По данным полиции, информацию о предоставлении платной услуги мужчины выкладывали в Интернете и даже разместили пошаговое ознакомление с работой переработанного счетчика на канале YouTube. Это, в частности, отмотки показателей, замедление работы счетчика, дистанционное «ручное» управление и тому подобное.
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Злоумышленники были разоблачены оперативным путем, после того как в полицию попали их «черновые» записи о базе клиентов.
«В ней они вели детальное описание переделанных счетчиков, с указанием точного адреса клиента телефонов и суммы оплаты за работу», - говорится в сообщении.
В ходе обыска полиция изъяла инструменты, пломбиратор со сменным клише поставщиков электроэнергии во всех областях Украины. Сейчас собрана полноценная доказательная база преступной деятельности мужчин.
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ст.188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования). Также решается вопрос об открытии еще одного производства по ч. 1 ст.190 УК Украины (мошенничество).