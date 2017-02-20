На Днепропетровщине поймали злоумышленников, которые продавали "экономные" счетчики электроэнергии

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, клиентами злоумышленников были преимущественно жители Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областей.

По данным полиции, информацию о предоставлении платной услуги мужчины выкладывали в Интернете и даже разместили пошаговое ознакомление с работой переработанного счетчика на канале YouTube. Это, в частности, отмотки показателей, замедление работы счетчика, дистанционное «ручное» управление и тому подобное.

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Злоумышленники были разоблачены оперативным путем, после того как в полицию попали их «черновые» записи о базе клиентов.

«В ней они вели детальное описание переделанных счетчиков, с указанием точного адреса клиента телефонов и суммы оплаты за работу», - говорится в сообщении.

В ходе обыска полиция изъяла инструменты, пломбиратор со сменным клише поставщиков электроэнергии во всех областях Украины. Сейчас собрана полноценная доказательная база преступной деятельности мужчин.

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ст.188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования). Также решается вопрос об открытии еще одного производства по ч. 1 ст.190 УК Украины (мошенничество).